Pagate meno per i nuovi Galaxy S24 con questi sconti furbissimi

I nuovissimi smartphone della famiglia Samsung Galaxy S24 sono stati lanciati sul mercato da poche ore, qui potete leggere tutte le informazioni. La cosa bella è che sono già spuntate tante promozioni per acquistarli a prezzo scontato e ricevere anche regali esclusivi! In questo articolo vi spieghiamo tutti i modi per risparmiare sull'acquisto di un modello della serie S24, sfruttando tutte le offerte che abbiamo trovato sui maggiori store italiani.

Sconto lancio

Il primo modo per risparmiare sui Galaxy S24 è sfruttare lo sconto lancio, attivo sia su Amazon che su tanti altri store fino al 30 gennaio 2024. Attenzione però, perché lo sconto riguarda solo alcune versioni specifiche. Come vi abbiamo già spiegato in modo più ampio in questo articolo, è possibile avere i modelli con il doppio della memoria pagandoli come quelli di taglio minore. Nella pratica, i prezzi seguono questo schema: Galaxy S24 Ultra da 1TB al prezzo di Galaxy S24 Ultra da 512GB

al prezzo di Galaxy S24 Ultra da 512GB Galaxy S24 Ultra da 512GB al prezzo di Galaxy S24 Ultra da 256GB

al prezzo di Galaxy S24 Ultra da 256GB Galaxy S24+ da 512GB al prezzo di Galaxy S24+ da 256GB

al prezzo di Galaxy S24+ da 256GB Galaxy S24 da 256GB al prezzo di Galaxy S24 da 128GB A seguire trovate i box Amazon per l'acquisto dei modelli appena citati, tutti in sconto a prezzi già convenienti. Vi ricordiamo che la stessa promozione è valida anche per l'acquisto sullo store ufficiale Samsung e sugli altri store online italiani.

Super valutazione dell'usato

Un altro modo per avere un bel risparmio per l'acquisto dei Galaxy S24 è sfruttare la promozione per la super valutazione dell'usato. Anche in questo caso, si tratta di una promo attiva sia sullo store ufficiale Samsung che su altri store italiani, Amazon incluso. Grazie alla super valutazione, potete consegnare il vostro vecchio smartphone, acquistare un nuovo S24, S24+, S24 Ultra e ricevere successivamente il rimborso dell'usato. Attenzione perché le condizioni sono leggermente diverse a seconda dello store su cui effettuate l'acquisto, ma il risparmio è garantito: potete risparmiare fino a 900€! A seguire trovate i link diretti per leggere tutte le informazioni sugli store aderenti all'iniziativa. Samsung Shop Online

Amazon

Unieuro

MediaWorld

Euronics

Expert

Promo esclusive su Samsung Shop

Sullo store ufficiale di Samsung sono disponibili altre promozioni esclusive, che vi consentono di ricevere regali speciali se acquistate uno dei modelli della serie Galaxy S24. Nello specifico, acquistando su Samsung Shop Online un S24, S24+ o S24 Ultra entro il 30 gennaio 2024 potete ottenere in omaggio un caricabatteria Super Fast Charging 45W. Tutte le informazioni qui. Se siete ancora più veloci ed effettuate l'acquisto entro il 23 gennaio 2024, avrete in omaggio un paio di auricolari Galaxy Buds2 Pro. Su questa pagina potete consultare tutti i dettagli. Inoltre, effettuando l'acquisto di uno dei modelli di S24 entro il 30 gennaio 2024 potete anche partecipare al concorso che mette in palio un notebook Galaxy Book3 Pro 14". Per conoscere tutti i dettagli cliccate su questo link.

S24 al prezzo minimo

C'è un ultimo piccolo trucco per ottenere un prezzo davvero eccezionale per l'acquisto di uno dei nuovi Galaxy S24. Se ci avete seguito nelle scorse settimane e avete effettuato la pre-registrazione sullo store ufficiale di Samsung, potete avere un extra sconto di 100€! Sommando tutti i bonus e gli sconti di cui abbiamo parlato finora, è possibile acquistare la versione base di Galaxy S24 a partire da soli 369€ con caricabatterie e auricolari in omaggio. Ovviamente dovete effettuare l'acquisto entro il 30 gennaio 2024 per poter accedere a queste promozioni. Per maggiori informazioni vi consigliamo di leggere le condizioni delle promozioni sul sito ufficiale di Samsung a questo indirizzo.