Sul Google Store è già Natale: sconti per Pixel 8, Pixel 7a e Pixel Watch 2

Sul Google Store infatti sono appena arrivate le promozioni per le feste. Si tratta di sconti che riguardano tutti i prodotti principali della serie Pixel , proposti anche in bundle con le ormai classiche Pixel Buds .

Andiamo quindi a vedere quali sono le offerte attualmente disponibili:

Pixel 8 Pro in bundle con Pixel Buds Pro a partire da 1.099 euro .

. Pixel 8 in bundle con Pixel Buds A a partire da 799 euro .

. Pixel 7a in bundle con Pixel Buds A a partire da 509 euro .

. Pixel Watch 2 in sconto a 349 euro.

Avrete quindi capito che si tratta di offerte che riguardano essenzialmente tutti i più recenti smartphone della serie Pixel, e anche l'ultimo smartwatch lanciato da Google sul mercato, arrivato ufficialmente anche in Italia.

La promozione di Google sarà valida da oggi 6 dicembre fino al prossimo 25 dicembre, salvo esaurimento scorte ovviamente. Nel caso in cui un prodotto acquistato venisse restituito durante il periodo idoneo al reso, verrà rimborsato l'importo relativo solo al prodotto restituito e non a quello ricevuto in bundle che viene tenuto.

Potete trovare tutti i dettagli sulle offerte in corso sul Google Store a questo indirizzo.

