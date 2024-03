Presentato pochi giorni fa al Mobile World Congress, e da noi già recensito, Honor Magic 6 Pro è da oggi disponibile in Italia nei principali negozi di elettronica di consumo e degli operatori telefonici a un prezzo di 1.299,90€. Che ne direste per di avere subito 300€ di sconto?

Per portarsi a casa Honor Magic 6 pro a 999,90€ basta andare sullo store ufficiale HiHonor e applicare il codice sconto ASMARTWORLDM6P al momento dell'ordine.

È semplicissimo: andate sul sito HiHonor, scegliete il colore che preferite (black o epi green non fa differenza), aggiungete o meno eventuali bundle ai quali siete interessati e premete su "procedi all'acquisto" (o su "aggiungi al carrello se volete fare anche altre spese").

Arrivati alla pagina del checkout, sulla destra, sotto la scritta "Riepilogo", troverete un campo per inserire il coupon. Cliccateci, copiateci dentro ASMARTWORLDM6P e premete su APPLICA: comparirà un coupon da 300 euro, e a questo punto non vi rimarrà che premere su invia / conferma per tornare al checkout con il vostro sconto già applicato.

Tra l'altro, in questo momento, assieme ad Honor Magic 6 Pro avrete in omaggio anche un proteggi schermo, una cover in silicone e un caricabatterie da 100 Watt. Più di così, per meno di mille euro, al momento è impossibile!