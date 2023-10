Honor X8a è la nuova offerta di Esselunga: cosa volete di più a 155€?

Esselunga propone una nuova offerta speciale su Honor X8a, un punto di riferimento nel segmento degli smartphone entry-level. Si tratta di un dispositivo della serie X dal rapporto qualità/prezzo eccezionale che, grazie alla promozione tech della catena, scende a 155€.

Lo smartphone in questione vanta capacità fotografiche davvero niente male, considerando che a bordo c'è una fotocamera principale da ben 100 MP. Per il resto, è un dispositivo che se la cava più che bene nelle operazioni di tutti i giorni, in grado di offrire una buona esperienza utente.

In ogni caso, per scoprire in quali negozi fisici è attiva l'offerta, vi basta andare sul sito ufficiale di Esselunga cliccando su questo link. Se invece volete acquistare direttamente online Honor X8a su Amazon, potete cliccare sul pulsante nel box in basso.