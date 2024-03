Huawei celebra il quarto anniversario del proprio store ufficiale italiano con una serie di promozioni imperdibili, giusto in tempo per la Festa del Papà. Dal 11 marzo al 25 marzo 2024 avrete a disposizione prezzi molto convenienti per tanti prodotti della gamma Huawei, tra smartphone, notebook, auricolari, smartwatch e molto altro. Potete navigare nel catalogo completo della promozione andando su questa pagina. Attenzione! Per ottenere il massimo del risparmio dovete utilizza il codice coupon "A4YEAR", che vi assicura uno sconto extra del 10% su tutti i prodotti compatibili con questa promo. In questo articolo trovate i nostri consigli per sfruttare al meglio le promozioni di Huawei per la Festa del Papà. Abbiamo selezionato per voi i prodotti più interessanti tra quelli in offerta, quindi vediamo subito tutti i dettagli per ciascun dispositivo!

Notebook HUAWEI MateBook

Sono due i notebook da non perdere per la Festa del Papà, entrambi parte della famiglia MateBook. Parliamo del D 14 e del D 16, dotati di un bel design e hardware niente male, con processore Intel Core i5 di 12esima generazione. Utilizzando il codice sconto "A4YEAR" entro il 25 marzo potete acquistarli con il 10% di sconto extra, entrambi al di sotto dei 600€ e con omaggio dedicato per il D 14. Ecco i link diretti per l'acquisto sullo store Huawei. HUAWEI MateBook D 14 (16+512 GB): 584,10€ (invece di 799,90€) con HUAWEI Wireless Mouse in omaggio

(invece di 799,90€) con HUAWEI Wireless Mouse in omaggio HUAWEI MateBook D 16 (8+512 GB): 539,10€ (invece di 799,90€)

Tablet HUAWEI MatePad

Ottimo prezzo per HUAWEI MatePad 11.5, un tablet di qualità con schermo FullView a 120 Hz da 11,5" e un corpo ultra sottile da soli 6,85 mm e un peso di 499 grammi. Per ottenere il massimo dello sconto dovete sempre utilizzare il coupon "A4YEAR" al momento del pagamento. Inoltre, se aggiungete altri 1,90€ al vostro ordine, potete ricevere in omaggio anche la tastiera HUAWEI Smart Keyboard, perfettamente compatibile con questo tablet. A seguire trovate il link diretto alla pagina del prodotto sullo store ufficiale di Huawei. HUAWEI MatePad 11.5 (6+128 GB): 224,10€ (invece di 299,90€)

Smartwatch HUAWEI WATCH

Tra i dispositivi tech in sconto c'è anche uno smartwatch di alta qualità, vale a dire HUAWEI WATCH GT 4 nella versione da 46 mm in colorazione nera. Un prodotto elegantissimo, con display circolare da 1,43", monitoraggio in tempo reale di tutti i parametri di fitness e salute, autonomia eccezionale fino a 2 settimane. Acquistandolo in promozione entro il 25 marzo con il codice "A4YEAR", il prezzo finale è poco più alto di 200€ e in omaggio avete anche un paio di auricolari HUAWEI FreeBuds SE 2. A seguire il link per l'acquisto sullo store ufficiale. HUAWEI WATCH GT 4 (46 mm): 206,10€ (invece di 249,90€) con HUAWEI FreeBuds SE 2 in omaggio

Auricolari HUAWEI FreeClip

Gli auricolari HUAWEI FreeClip sono tra i più recenti della gamma di prodotti audio Huawei. La cosa che più colpisce è il fattore di forma, con un piccolo archetto definito C-bridge che passa dietro all'orecchio e assicura una stabilità perfetta. Le funzionalità sono di altissimo livello: qualità audio molto elevata, cancellazione del rumore con AI, connessione multi-dispositivo e autonomia totale di 36 ore con la custodia di ricarica. Anche i FreeClip sono acquistabili fino al 25 marzo con sconto extra del 10% utilizzando il codice "A4YEAR". Inoltre, aggiungendo 9,90€ al costo complessivo dell'ordine, potrete ricevere HUAWEI Band 8 in omaggio. Di seguito trovate il prezzo finale con sconto applicato e il link all'acquisto. HUAWEI FreeClip: 161,10€ (invece di 199,90€)

