Huawei approfitta del lancio di Watch Fit 3 Sport Edition per una valanga di promozioni

Attenzione però: solo per oggi, giusto per dare battagli al Prime Day , ci sono delle offerte lampo su una selezione di prodotti, fino a esaurimento scorte. Ma andiamo con ordine.

Offerte Huawei Store

Prendete uno Huawei Watch Fit 3, e aggiungetegli tre nuovi cinturini colorati, disponibili nelle varianti in fluoroelastomero bianco, in nylon grigio e in fluoroelastomero nero. Ecco fatta la vostra Sport Edtion, dal prezzo a partire da 159 euro (con le Huawei FreeBuds SE 2 in omaggio).

Oltre al Watch Fit 3, tanti altri prodotti sono scontati solo fino a stasera, giusto per fare concorrenza al Prime Day. Vediamoli rapidamente!

PC

HUAWEI MateBook D 14 2024 (12th, versione i5 16GB+512GB) è disponibile al prezzo di 599€ anziché 849,90€.

è disponibile al prezzo di 599€ anziché 849,90€. HUAWEI MateBook D16 2024 (12th, versione i5 16GB+ 512GB) è disponibile al prezzo di 599€ anziché 899,90€.

Tablet



HUAWEI MatePad 11.5" S nella versione Professional Edition con HUAWEI M-Pencil Bianca di terza generazione in omaggio è disponibile al prezzo 499€ anziché 548€

nella versione Professional Edition con HUAWEI M-Pencil Bianca di terza generazione in omaggio è disponibile al prezzo 499€ anziché 548€ HUAWEI MatePad 11 2023 (versione 8/128GB) è disponibile al prezzo di 199€ anziché 429,90€.

Wearable

Audio

Smartphone