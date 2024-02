Nuovo sconto eccezionale per iPhone 14, che in questi giorni è in promozione nei negozi Esselunga in tutta Italia. Anche questo ribasso fa parte della serie delle offerte tech ed è valido solo fino al 6 marzo 2024. Ovviamente potete dare un'occhiata alla nostra recensione completa per sapere tutto su questo modello.

Il prezzo in offerta è pari a 699€ per il modello da 128 GB, disponibile solo in colorazione nera. Si tratta del iPhone 14 in configurazione base, con SoC A15 Bionic e tutte le funzionalità di iOS 16.

Per scoprire in quali store è attiva l'offerta per iPhone 14 vi basta andare sul sito ufficiale di Esselunga cliccando su questo link. Se invece volete acquistare direttamente online una delle colorazioni disponibili su Amazon, potete cliccare sui box in basso.