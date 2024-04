Se desiderate iPhone 15, ma volete giustamente risparmiare il più possibile, allora vale la pena considerare la nuova offerta da Esselunga. La versione da 128 GB dell'ultimo smartphone di Apple è disponibile all'acquisto scontato di 749€, una delle cifre più basse in assoluto viste in giro per il web.

Avete tempo fino al 24 aprile 2024 per sfruttare questo ribasso molto goloso, che come sempre sarà valido solo nei negozi fisici Esselunga aderenti all'iniziativa. Inoltre, le scorte saranno molto limitate, dunque vi consigliamo di andare subito sul sito ufficiale di Esselunga cliccando su questo link e scoprire i punti vendita in cui sfruttare lo sconto.

Chiaramente iPhone 15 non ha bisogno di grandi presentazioni, essendo uno degli smartphone più apprezzati in circolazione. Del resto, è migliorato notevolmente rispetto al precedente modello, dalla fotocamera, al processore, fino all'introduzione della porta USB-C e della dynamic island che fanno istantaneamente sembrare "vecchie" le versioni prima di lui.