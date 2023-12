10000 iPhone 15 in regalo con il pazzesco concorso di Natale da Esselunga

Esselunga prepara i suoi regali di Natale per tutti i clienti, con un nuovo concorso straordinario che mette in palio addirittura 10.000 iPhone 15, più altri premi e carte prepagate. La promozione sarà valida dal 7 al 24 dicembre 2023 e prevede una formula molto semplice, che vi spieghiamo nella sezione in basso.

