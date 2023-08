Oggi è l'ultimo giorno per le offerte di lancio di Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Z Fold 5: approfittatene!

Samsung ha annunciato il lancio globale della sua nuova linea di prodotti, ossia Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Watch 6 e Galaxy Tab S9: tutti questi dispositivi inizieranno a riempire i negozi di tutto il mondo a partire da domani. Ma, soprattutto, oggi 10 agosto è l'ultimo giorno per approfittare delle ghiottissime promo di lancio di Galaxy Z Flip 5 e Galazy Z Fold 5, che vi permettono di portarvi a casa i nuovi pieghevoli di Samsung a un prezzo ridotto.

In particolare, l'offerta riguarda le varianti con taglio di memoria più ampio, da 512 GB, che vengono vendute allo stesso prezzo delle varianti con meno memoria interna (256 GB). Inoltre, chi acquista entro oggi ha un ulteriore sconto se rimanda indietro il suo vecchio dispositivo: parliamo di una riduzione del prezzo di -100€ per Z Flip 5 e - 150€ per Z Fold 5. Il dispositivo che avete ridato indietro col Trade In verrà poi valutato da Samsung fino a 700€.

Questi sconti sono validi sia per chi acquista sul sito ufficiale Samsung, sia per chi acquista su Amazon: in quest'ultimo caso, dovete applicare il coupon in pagina e poi registrare il trade-in qui, maggiori dettagli li trovate a questo indirizzo. Ma non è finita qui, perché chi compra i nuovi pieghevoli sul sito ufficiale Samsung, oltre a poter scegliere anche i colori esclusivi (davvero belli), ha diritto anche ad 1 anno di Care+, ossia l'assicurazione di Samsung contro i danni accidentali (maggiori info qui).

Di seguito trovate i box per l'acquisto, sia da Amazon che dal sito ufficiale: a prescindere da quale negozio scegliate, se avete intenzione di comprare un pieghevole di Samsung, vale la pena farlo entro oggi.