Sconto esclusivo per i nuovi auricolari LG: risparmiate 50€ con il nostro coupon

Funzionalità di LG TONE Free T90S

Inoltre, su LG TONE Free T90S sono supportate anche tre tecnologie esclusive: la nuova Dolby Head Tracking fino a 24 bit/96 kHz, che adatta l'audio in base ai movimenti della testa e aumenta il senso di immersività; l'ottimizzazione Meridian Headphone Spatial Processing (HSP) per l'audio spaziale; la Perfect Balance di Meridian che consente di godere di un bilanciamento dei toni costante anche ai volumi più alti.

Prezzo e Acquisto

Per acquistare gli LG TONE Free T90S con lo sconto esclusivo per i lettori di SmartWorld basta utilizzare i box in basso. Una volta che avrete inserito i prodotti nel carrello, dovrete utilizzare il seguente coupon in fase di checkout per avere lo sconto extra di 50€.

T90S-50

La promozione è valida fino al 31 agosto 2024. Il prezzo finale per entrambe le colorazioni (bianco o nero) è pari a 179€ circa, invece di 229€ circa del listino ufficiale. Il coupon non è cumulabile con altri coupon né col programma VIP.