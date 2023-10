MediaWorld Black Friday anticipato: offerte per Galaxy S23 Ultra, iPhone 15 e tanto altro

Nella serata di Halloween Mediaworld ha deciso di avviare un'importante campagna promozionale fatta di offerte che riguardano un gran numero di prodotti. Stiamo parlando del Black Friday anticipato di MediaWorld.

La nota catena di elettronica attiva in Italia ha appena annunciato l'iniziativa promozionale Black Friday, la quale consisterà in sconti che riguardano tantissime tipologie di prodotti, a partire dagli smartphone fino ad arrivare a prodotti elettrodomestici e smart TV.

La campagna promozionale di MediaWorld appare proprio come un Black Friday anticipato, con sconti che riguardano anche i prodotti più recenti del settore smartphone, come iPhone 15, Xiaomi 13T e Galaxy S23 Ultra, del settore smartwatch, come Huawei Watch GT4 e Apple Watch Series 9, notebook e domotica.

Andiamo quindi a vedere quali sono alcuni dei prodotti in sconto più interessanti:

iPhone 15 128 GB a 929 euro.

Galaxy S23 Ultra 256 GB a 999 euro.

Xiaomi 13T 512 GB a 899 euro.

Apple Watch Series 9 a 469 euro.

Huawei Watch GT4 a 248 euro.

MacBook Air 13" M1 a 849 euro.

iPad 10,2" 9° generazione a 399 euro.

Quelli in elenco sono solo alcuni degli sconti più interessanti che troviamo per il Black Friday di MediaWorld.

Gli sconti andranno avanti fino al prossimo 12 novembre. Qui sotto trovate il link per accedere alla pagina che li contiene tutti.

BLACK FRIDAY MEDIAWORLD