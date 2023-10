MediaWorld NO IVA: sconti da non perdere per Galaxy S23, pieghevoli, smart TV e tanto altro!

Il periodo autunnale è uno dei preferiti tra coloro che sono alla ricerca di importanti offerte tech. Questo perché l'autunno è la stagione del Black Friday e del Cyber Monday. Ma non sono solo loro i protagonisti.

Importanti novità arrivano infatti da MediaWorld, la nota catena di elettronica che ha appena lanciato una delle sue consuete iniziative promozionali. Parliamo della campagna NO IVA di MediaWorld, la quale consiste in una serie di sconti riservati a coloro che possiedono la carta MW Club.

Tra le offerte in corso ci sono degli sconti molto interessanti che riguardano il panorama smartphone: troviamo infatti Galaxy S23 Ultra, Xiaomi 13T, Razr 40 Ultra, Galaxy A54 5G e tanti altri dispositivi in sconto. Inoltre, per coloro che possiedono la carta MW Club sarà anche possibile ottenere uno sconto riservato del 18,04%, che consiste appunto nello scorporo dell'IVA dal prezzo di vendita.

Tra i prodotti in sconto troviamo però anche una serie di smart TV, come quelle di Sony, Samsung ed LG.

Ma non finisce qui: in sconto ci sono anche diversi PC, notebook, e tablet come Galaxy Tab S8 e Galaxy Tab A8 di Samsung. Non mancano nemmeno elettrodomestici come frigoriferi Samsung ed LG, lavatrici, dispositivi per la pulizia domestica.

Insomma, si tratta di una grossa occasione per coloro che erano in procinto di acquistare un prodotto tra quelli elencati sopra, potendo risparmiare una bella cifra soprattutto se si considera i prodotti di un certo peso. L'iniziativa di MediaWorld sarà disponibile fino al prossimo 29 ottobre. Se siete interessati, qui sotto trovate il link diretto per accedere a tutti i prodotti in promozione.

