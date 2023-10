Moto G32 imperdibile da Unieuro: il top per l'intrattenimento a 159€

Vi segnaliamo un'offerta da leccarsi i baffi per chi è alla ricerca di un dispositivo entry-level che possa durare nel tempo: si tratta del Motorola Moto G32, disponibile in sconto da Unieuro nella versione da 256 GB a soli 159€, grazie alle offerte di Halloween attive in questo periodo.

Parliamo di uno smartphone pensato per l'intrattenimento grazie alla presenza di un doppio altoparlante stereo e di uno schermo 6,5" a risoluzione Full HD+, con rapporto 20:9 e refresh rate a 90 Hz, dunque perfetto per consumare contenuti in streaming. Solide anche le prestazioni, considerando la presenza dello Snapdragon 680 a bordo, con al fianco una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica TurboPower a 30 W.

A seguire vi lasciamo il box per acquistare Motorola Moto G32 da 256 GB al prezzo promozionato di 159€ in esclusiva da Unieuro: il risparmio è ghiotto, visto che ammonta a ben 70€.