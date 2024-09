Moto G54 in offerta da Esselunga è lo smartphone economico da non perdere

Prima di esplorare tutti i dettagli di questa promozione, vi ricordiamo che potete iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte per essere sempre aggiornati su sconti e promozioni su una vasta gamma di prodotti.

Un mix perfetto di qualità e convenienza

Il Moto G54 si presenta come un classico smartphone di fascia entry-level, ma la sua solida ottimizzazione lo rendono un campione nel rapporto qualità/prezzo. Nonostante sia realizzato principalmente in plastica, il design moderno e l'ottima qualità costruttiva offrono una sensazione premium al tatto.

Il display da 6,5 pollici FHD+ con una frequenza di aggiornamento a 120 Hz garantisce un'esperienza visiva fluida, assolutamente negli standard odierni. Non male anche la dotazione fotografica, con sensore principale da 50 megapixel.

L'autonomia poi è notevole, con tanto di batteria da 5.000 mAh che vi accompagnerà almeno per una giornata intera, anche sotto stress, con tanto di ricarica rapida da 15W. È anche dotato di connettività 5G, dual SIM, certificazione IP52 per resistenza a polvere e spruzzi d'acqua, e persino NFC per pagamenti contactless.

Se foste interessati allo sconto Esselunga, vi segnaliamo che la promozione per Moto G54 vale solo nei punti vendita aderenti all'iniziativa. Per scoprire in quali store è attiva l'offerta, vi basta andare sul sito ufficiale della catena cliccando su questo link.