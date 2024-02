Il telefono più economico di Motorola è ancora più economico da Esselunga

Esselunga rinnova l'offerta tech e lo fa in grande stile, con uno dei telefoni più economici della linea entry-level di Motorola: parliamo di Motorola Moto E13, disponibile a soli 89€ nella versione da 128 GB di memoria interna.

La promozione sarà valida solo fino al 14 febbraio 2024 e solo all'interno dei punti vendita aderenti all'iniziativa, quindi non sullo store online. Il prezzo è molto buono per uno smartphone entry-level così completo. Del resto, si tratta di un telefono con display HD+ da 6.5'', doppia fotocamera posteriore, doppi speaker Dolby Atmos e una batteria da 5.000 mAh.

Per scoprire in quali store è attiva l'offerta vi basta andare sul sito ufficiale di Esselunga cliccando su questo link. Occhio, perché il sito riporta 8 GB di RAM, ma in realtà il telefono ne ha 2. In ogni caso, se volete acquistare Moto E13 direttamente online disponibili su Amazon, potete cliccare sui box in basso.