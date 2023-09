Torna il NO IVA MediaWorld, ma stavolta non per tutti!

Ritorna il NO IVA da MediaWorld, con una serie di offerte valide solo per possessori di carta MediaWorld Club. Lo scorporo dell'Iva sarà pari ad uno sconto del 18,04% applicato sul prezzo di vendita in vigore. Ovviamente lo sconto sarà applicato a carrello, solo con MediaWorld Club associata al profilo.

Per quanto riguarda i prodotti, troverete un vasto assortimento di lavatrici e frigoriferi, TV, smartphone, notebook e tablet, robot aspirapolvere e scope elettriche, e molto altro ancora. Occhio perché NO IVA non è cumulabile con altre promo in corso (come "Tutto Vero Tasso Zero") e non è valida su prodotti Apple, console e Playstation VR2, prodotti dei marchi Dyson e Miele (ecco il regolamento).

Per approfondire la promozione NO IVA e dare un'occhiata più da vicino ai prodotti vi basterà visitare il sito MediaWorld. In basso trovate anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte, il modo migliore per rimanere sempre aggiornati.

Canale Telegram Offerte