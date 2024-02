Mediaworld ripropone il NO IVA: sconti imperdibili per telefoni, computer e TV, ma attenzione ai particolari

A distanza di poche settimane dall'ultima campagna, torna il NO IVA di MediaWorld, la promozione del gigante dell'elettronica che consente di accedere a una serie di offerte per telefoni, computer, TV e tanto altro (a proposito, se siete in cerca di un TV, date anche un'occhiata ai nostri consigli sui migliori TV 4K e OLED).

La promo, che consente di ottenere uno sconto dell 18,04% su una serie di prodotti, è dedicata solo ai possessori di carta Mediaworld Club ed è valida esclusivamente su app Mediaworld, che potete scaricare sui vostri dispositivi Android e iOS.

Quindi per partecipare alla promozione dovrete:

Iscrivervi a Mediaworld Club

Installare l'app Mediaworld

Scegliere un prodotto e aggiungerlo al carrello

Lo sconto è del 18,04% in quanto l'IVA è stata scorporata dal prezzo finale e lo sconto verrà applicato al carrello dopo aver associato Mediaworld Club al profilo.

Attenzione, però. La campagna sarà attiva solo da oggi fino al 1° marzo e non tutti i prodotti sono compatibili con la promo: per trovare quelli esclusi e tutti i dettagli della promozione in corso, vi invitiamo a leggere termini e condizioni dell'iniziativa.

Tra i prodotti più interessanti spiccano OnePlus 12, Honor Magic V2, Samsung Galaxy Watch 6, Acer Predator Helios Neo 16 e il TV HiSense 55E7KQ, ma se volete essere sempre aggiornati sulle offerte più gustose, iscrivetevi al nostro canale Telegram che trovate qui sotto.

Canale Telegram Offerte