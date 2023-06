NO IVA MediaWorld: è il giorno giusto per comprare una stampante!

Ritorna in pompa magna il NO IVA da MediaWorld, la promozione che prevede uno sconto del 18,04% extra rispetto al prezzo già ribassato dei prodotti fino al 18 giugno 2023. Questa promozione è collegata al nuovo volantino "Red Friday", denso di offerte su tante categorie merceologiche differenti, ma il NO IVA odierno si concentra solo e soltanto sulle stampanti.

I modelli promozionati appartengono tutti all'ala HP, con stampanti di tutti i tipi, dalle laser a quelle multifunzione, in grado di stampare ed effettuare scansioni di documenti, le più indicate da tenere a casa: in calce all'articolo trovate una bella selezione effettuata da noi, nel caso andaste di fretta.