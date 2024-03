Torna il NO IVA di MediaWorld: una marea di smart TV in sconto!

MediaWorld torna alla carica con una delle sue campagne promozionali più popolari. Parliamo del NO IVA di MediaWorld, l'iniziativa promozionale che prevede lo sconto dell'importo dovuto all'IVA dai prodotti in vendita sul suo store ufficiale.

La nuova campagna NO IVA di MediaWorld sarà disponibile solo fino al 31 marzo, quindi ancora per un paio di giorno. Si tratta di un'iniziativa dedicata esclusivamente a coloro che possiedono la carta MediaWorld Club. Stavolta gli sconti sono dedicati tutti al settore delle TV e smart TV (a proposito, se siete in cerca di un TV, date anche un'occhiata ai nostri consigli sui migliori TV 4K e OLED).

Andiamo quindi a vedere insieme quali sono alcuni dei prodotti più interessanti in sconto:

Ribadiamo che gli sconti inclusi nella promozione sono riservati a coloro che hanno attivato la carta MediaWorld Club.

Lo sconto applicabile ammonta al 18,04% sul prezzo che vedete sullo store. Lo sconto verrà applicato sul carrello una volta che avete effettuato l'accesso tramite la carta MediaWorld Club.

Questa la procedura per accedere alla promozione: