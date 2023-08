Sconto fenomenale da Esselunga: questi auricolari Bluetooth a meno di 20€ sono imperdibili

Tornano le offerte tech in esclusiva nei negozi Esselunga con una promozione tutta dedicata al mondo dell'audio in mobilità. Il prodotto in sconto per le prossime due settimane saranno gli auricolari true wireless OPPO Enco Buds 2, venduti al prezzo di soli 19,90€ nei negozi aderenti all'iniziativa.

Avete tempo solo fino al 30 agosto 2023 per sfruttare questa bella promozione, che rende super economici questi ottimi auricolari entry-level. I piccoli Enco Buds 2 hanno un design elegante, con una custodia in colorazione bianca abbastanza compatta e controlli touch. Hanno la certificazione IPX4, supporto per Bluetooth 5.2 e cancellazione del rumore, un'autonomia totale fino a 28 ore e compatibilità per Android e iOS.