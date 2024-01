Offerta MediaWorld "No IVA" fino al 7 gennaio sulle Smart TV

MediaWorld, dopo "Tech Mania", porta in tavola un'altra promozione per inaugurare questo 2024 intitolata "No IVA", valida esclusivamente online fino al 7 gennaio. L'iniziativa è rivolta a tutti coloro che sono in cerca di una Smart TV. Lo sconto è applicato a carrello, solo con carta MediaWorld CLUB associata al profilo.

OFFERTE MEDIAWORLD