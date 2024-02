Lo store online di MediaWorld festeggia al meglio San Valentino con una promozione dedicata alle coppie. Il nome dell'offerta è infatti già molto chiaro "In coppia conviene". Attenzione perché avete pochissimo tempo per approfittarne, visto che vale solo per il 14 febbraio 2024.

La formula della promozione è ottima: acquistate in coppia due prodotti tra quelli selezionati in promozione e avrete uno sconto del 10% sul prodotto meno caro.

La lista dei prodotti è molto ampia e ci sono, ovviamente, anche tantissimi dispositivi tech tra smartphone, notebook, televisori, periferiche PC, elettrodomestici, fotocamere e accessori domotici. Per scoprire tutte le offerte basta andare a questo indirizzo, mentre più in basso trovate la nostra selezione degli imperdibili.

