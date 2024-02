Fuoritutto per gli smartphone economici con prezzi eccellenti per i Motorola

Sono ben tre i prodotti Motorola protagonisti delle nuove offerte su alcuni dei più importanti store online italiani come Unieuro ed Expert. Parliamo di un modello di fascia media, Motorola Moto G54, e altri due entry-level più economici, Motorola Moto G14 e Motorola Moto G24.

Si tratta di smartphone moderni, tutti di ultima generazione, venduti a prezzi tra i più bassi visti sul web di recente! Per Motorola Moto G54 il costo è di 249€ da Unieuro, con spedizione gratuita a domicilio e tutte le garanzie del caso.

Ancora più conveniente Motorola Moto G24, che ha un prezzo di 135€ da Expert. Il più economico in assoluto è però Motorola Moto G14, che da Unieuro costa 109€ circa nella versione da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Per acquistare uno tra Motorola Moto G54, Moto G24 e Moto G14 potete utilizzare i link nei box in basso.

