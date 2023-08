Tanti auguri POCO! Sconti speciali per il suo quinto anniversario

In prima linea troviamo POCO F5 (12GB+256GB) al prezzo speciale di 369€, seguito a ruota da POCO X5 Pro 5G (8GB+256GB) a 299€, per chi avesse i Mi Point a disposizione.

Ovviamente c'è molto di più come POCO M5s a 129€ e POCO M5 a 109€, per coloro che desiderano spendere il minimo indispensabile per godere comunque di una discreta esperienza Android.

Inoltre, è sempre disponibile l'extra ribasso di 5€ per i nuovi clienti che effettuano il primo ordine tramite l'app ufficiale del Mi Store su smartphone. In più, basta verificare l'IMEI del proprio telefono per ottenere un "COUPON" di 10€ da sfruttare su tutti gli articoli del catalogo.

Per scoprire tutti i prodotti in offerta per la promozione "Quinto Anniversario POCO", basta cliccare su questo indirizzo che vi porterà direttamente sulla pagina allestita per l'occasione sullo store ufficiale.

Se tutte queste offerte non vi dovessero bastare, potete dare uno sguardo anche agli sconti per prodotti Xiaomi, Redmi e POCO disponibili su Amazon, che in molti casi propongono prezzi ancora più bassi rispetto allo store ufficiale.

Trovate in basso una breve selezione dedicata.