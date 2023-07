Offerte Apple da Expert e Euronics: ribassi su iPhone 14 e MacBook Air

Questa seconda parte di luglio vede Apple in prima linea non solo per le novità di iPhone 15 delle quali stiamo continuamente discutendo, ma anche per le offerte, in quanto ci sono varie promozioni in giro per il web che vi consentono di risparmiare su prodotti come iPhone 14 Plus, iPad, AirPods e MacBook Air. Andiamo subito a vederle!