Dyson scatena i Saldi Estivi e vi fa risparmiare 200€ sui migliori aspirapolvere in circolazione

Dyson "Summer Days"

In prima posizione troviamo il Dyson Gen5detect Absolute in vendita a 799€, con un risparmio di 130€. Dotato del motore Hyperdymium di quinta generazione, offre una notevole potenza di aspirazione ed un sistema di filtrazione HEPA che cattura il 99,99% delle particelle.

Se desiderate invece risparmiare di più, potete puntare al Dyson V12 Detect Slim Absolute a 499€, con un ribasso di 200€: è molto leggero e maneggevole, ottimo per una pulizia completa, oltre che comoda.

Nel settore della cura dei capelli, il Dyson Airwrap Complete Long è disponibile con uno sconto di 50€, per un prezzo finale di 499€. Questo styler multi-funzione, molto noto, permette di creare diverse acconciature senza danni da calore. Ci sono anche delle promo per i purificatori d'aria: in particolare, quella per il Dyson Purifier Cool Formaldehyde, che include un filtro HEPA in omaggio.

Per aiutarvi nella ricerca dei prodotti promozionati, abbiamo preparato per voi una tabella con tutti i Dyson in sconto. Potete consultarla qui in basso: