Offerte Dyson da Euronics: Dyson V10 New è l'affare del giorno

Dopo gli "Star Days" e il volantino "Sottocosto", adesso vediamo un'altra promozione interessante da Euronics, quella dedicata interamente a Dyson: non aspettatevi però un esercito di prodotti, ma vi assicuriamo che almeno uno attirerà il vostro interesse.

Prima di dare un'occhiata al catalogo, vi informiamo che l'iniziativa non dichiara la data di scadenza, ma durerà qualche giorno, almeno a detta di Euronics stessa. Oltre all'ottima Dyson V10 Absolute New a 399€, ci sono altri due prodotti di punta Dyson, cioè AirWrap e Pure Hot+Cool, tutti con spedizione gratuita.

Per scoprire la pagina delle offerte Dyson di Euronics basta cliccare su questo indirizzo. Infine, vi aspetta il tasto per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte, il miglior modo per rimanere aggiornati sui migliori affari del momento.

