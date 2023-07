Offerte Euronics "Star Days": smart TV e notebook in super sconto

Mentre infervora il "Sottocosto", Euronics rilancia le sue offerte "Star Days", quelle che prevedono gli sconti più vari della catena, sulla falsa riga degli "XDays" di MediaWorld.

L'assortimento include un bel po' di smart TV 4K ai prezzi più bassi che si siano visti da Euronics in questi ultimi mesi, insieme a PC portatili, elettrodomestici, monopattini e altro ancora. Il catalogo è ben organizzato, tanto è vero che basta cliccare sulla categoria merceologica per filtrare i prodotti di vostro interesse.

Nella lista a fine articolo trovate la selezione dei prodotti in offerta, quella effettuata da noi. Per consultare la pagina della promozione "Star Days", invece, vi basta cliccare su questo indirizzo, mentre più in basso vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram.

