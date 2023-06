Offerte Dyson Black Friday da Expert: Dyson V11 Extra è l'affare del giorno

Il Black Friday estivo passa anche da Dyson! In realtà si tratta di uno speciale allestito sullo store di Expert, costola del volantino "Black Friday Summer Edition", attivo fino al 5 luglio 2023: non aspettatevi però un esercito di prodotti, ma vi assicuriamo che almeno uno attirerà il vostro interesse.

Nel dettaglio, parliamo della Dyson V11 Extra in sconto al prezzo speciale di 429€, una delle cifre più basse in giro per il web. Se desiderate una scopa elettrica di altissima qualità, non perdete altro tempo e approfittate dell'offerta, perché è senz'altro conveniente, almeno considerando i prezzi attuali. C'è anche il purificatore Dyson Pure Cool in promozione a 349€, contro i 399€ di listino, ma lo sconto non è così interessante come quello per l'aspirapolvere.

Per scoprire la pagina delle offerte Dyson di Expert basta cliccare su questo indirizzo, ma troverete i link ad entrambi i prodotti in basso.

