Offerte Huawei "Back to School": coupon e sconti extra fino al 50%

Si parla ancora di Back to School 2023 sulle nostre pagine, ma questa volta è Huawei ad unirsi al coro delle offerte. Fino al 30 settembre 2023, infatti, sullo store ufficiale dell'azienda è prevista un'iniziativa piena zeppa di sconti, che si rinnova settimanalmente, proponendo sempre nuovi affari, con ribassi fino al 50% su varie categorie di prodotto.

I protagonisti indiscussi sono senz'altro i notebook, tra i quali spiccano MateBook 14 (799€ anziché 1.149€ con in regalo gli auricolari Huawei FreeBuds SE) e MateBook D 15 (a 599€ invece di 799€), ma in realtà c'è molto altro, con tablet Matepad, smartwatch, auricolari e ovviamente smartphone, come Huawei P60 Pro (1.199€ con in omaggio lo smartwatch Huawei Watch GT 3) e Huawei Mate 50 Pro (799€ invece di 1.199€).

Per visitare la pagina dell'iniziativa, basta fare clic su questo indirizzo. A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte, così da rimanere aggiornati su tutti gli sconti più interessanti in tempo reale.

