Kasanova impazzisce e sconta tutto il catalogo LEGO fino al 25%

Dopo l'acquisizione di Dmail del Gruppo Percassi da parte di Kasanova avvenuta sul finire dello scorso anno, il noto brand di articoli per la casa ha iniziato a lanciare, sempre a cadenza regolare, una serie di offerte speciali relative all'acquisto dei LEGO, i mitici mattoncini danesi spesso protagonisti delle iniziative di sconti firmate Amazon Italia.

Ecco quindi che, fino al 23 aprile 2024, Kasanova va ad offrire a tutti i clienti uno sconto fino al 25% su un gran numero di LEGO, circa 200 in tutto. Ci sono set parecchio amati come La Grande Onda di Hokusai e la mitica Vespa, ma anche alcuni dedicati a proprietà intelletuali molto note come Harry Potter e Star Wars.

Prima di passare in rassegna i migliori set LEGO in offerta da Kasanova oggi, vi segnaliamo la pagina allestita per l'occasione a questo indirizzo, che include tutto il catalogo dei mattoncini in promozione. Dopo il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte, vi aspetta la selezione speciale che abbiamo stilato per voi.

