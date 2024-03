Offerte LEGO di Pasqua: sconti sui set più popolari e golosi omaggi

Il catalogo delle offerte LEGO sul sito ufficiale dell'azienda è stato rinfrescato con gli sconti di Pasqua. L'iniziativa va a ridurre i prezzi dei mattoncini danesi e, ancora una volta, coinvolge un vasto numero di set, alcuni legati agli amati mondi Disney, Pixar, Marvel e altro ancora.

I set che vi proponiamo nella lista in calce vantano una forbice di sconto che va dal 15% e arriva a toccare anche il 40%, quindi è possibile risparmiare cifre considerevoli. In più, in base alla spesa sostenuta ed entro il 31 marzo 2024, potrete ricevere due omaggi a tema pasquale:

Coniglio di Pasqua con uova colorate con gli acquisti a partire da 40€

con gli acquisti a partire da 40€ Casa fiorita con gli acquisti a partire da 80€

Prima di passare in rassegna i migliori set LEGO in offerta oggi, vi segnaliamo la pagina allestita per l'occasione a questo indirizzo, che include tutto il catalogo dei mattoncini in promozione. Dopo il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte, vi aspetta la selezione speciale che abbiamo stilato per voi.

