Offerte MediaWorld "Dyson Weekend": bei prezzi per aspirapolvere, purificatori e piastre

Nel bel mezzo della "Mobile Mania", MediaWorld mette in campo anche "Dyson Weekend", una promozione speciale indirizzata a chi volesse acquistare i prodotti dell'azienda inglese specializzata nella pulizia e nella cura personale. Le offerte saranno valide solo online fino al 23 luglio 2023, quindi avete pochissimi giorni per sfruttarle, con tanto di consegna gratuita a domicilio.

Ci sono i modelli dedicati all'igiene domestica, come la scopa elettrica Dyson V8 Origin, che rappresenta la soluzione più economica a 299€. Di tutt'altra pasta la Dyson V12 Detect Slim Absolute, senz'altro più efficace ma anche dal prezzo più elevato, 548€ in offerta. Ottimi prezzi anche per il purificatore Dyson Purifier Autoreact H+C e per gli accessori dedicati ai capelli, venduti in speciali bundle promozionati.