Offerte MediaWorld “Samsung Galaxy Days”: smartphone e wearable con spedizione gratis

Dopo il lancio del volantino "Summer Tech", MediaWorld ci delizia con la promozione "Samsung Galaxy Days", grazie alla quale potrete acquistare dispositivi Galaxy a prezzi scontati e con consegna gratuita fino al 31 luglio 2023.

Si parla più che altro di smartphone di fascia bassa e media, come Galaxy A14 e A34 5G, senza però dimenticare la tecnologia indossabile, con Galaxy Buds 2 in prima posizione.

Per visitare la pagina dedicata alle offerte "Samsung Galaxy Days" sul sito di MediaWorld vi basta cliccare su questo indirizzo, che vi porterà direttamente sul catalogo completo. Più in basso, invece, trovate una selezione di alcuni sconti selezionati da noi. Vi lasciamo anche il tasto per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte, con il quale rimanere sempre aggiornati in tempo reale sugli affari più golosi.