Offerte OPPO Reno Days: questi sì che sono bundle convenienti!

Anche OPPO si unisce al coro degli sconti del ritorno a scuola con le offerte speciali. Dal 16 al 30 settembre, in esclusiva su OPPO Store, saranno disponibili sconti e bundle esclusivi sulla serie Reno.

Nel dettaglio, fino al 30 settembre, saranno disponibili i nuovi dispositivi della Reno10 Series, OPPO Reno10 Pro e OPPO Reno10, in bundle con OPPO Enco Air3, Band Style nella colorazione Vanilla ed un supporto auto rispettivamente al prezzo scontato di 649,99€ e 499,99€. Anche OPPO Reno8 e OPPO Reno8 Pro in bundle con OPPO Enco Air2, Band Style nella colorazione Vanilla abbinati ad un supporto auto sono disponibili rispettivamente alle cifre ribassate di 369,99€ e 549,99€.

Infine, solo dal 18 settembre al 24 settembre, sarà possibile usufruire dei flash sales all'acquisto di OPPO Reno8 e OPPO Reno8 Pro singolarmente. Per coloro che non stanno cercando il kit completo ma che hanno bisogno di avere con sé solo lo smartphone, OPPO Reno8 e OPPO Reno8 Pro sono acquistabili ai rispettivi prezzi ribassati di 319,99€ e 499,99€.

Per scoprire la pagina dell'iniziativa completa, basta fare clic su questo indirizzo.