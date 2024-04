Ripartono le offerte speciali sullo store online ufficiale di HONOR con una valanga di smartphone, tablet e notebook ai migliori prezzi. Si tratta dell'effetto delle Offerte di Primavera, che saranno valide fino al 18 aprile 2024 con tanti sconti esclusivi. In particolare, ci sono sconti extra a seconda della spesa, regali inclusi nel prezzo e tanti coupon speciali per alcuni modelli, che permettono di abbassare ulteriormente i prezzi. Inoltre, per non perdere i migliori sconti di Amazon Italia e di tutti gli altri store online vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte tramite il pulsante in basso.

Offerte di Primavera Honor

Sono tanti i prodotti HONOR in sconto per le Offerte di Primavera, soprattutto quelli della gamma smartphone. Ci sono dispositivi molto recenti e di alta qualità, come Magic 6 Lite, Magic 6 Pro, HONOR 90, HONOR Pad 9 e Magic Book X16. Inoltre, potete avere uno sconto extra fino a 40€ se superate soglie specifiche di spesa, secondo lo schema che trovate a seguire. Sconto di 20€ per una spesa di almeno 200€

per una spesa di almeno 200€ Sconto di 30€ per una spesa di almeno 300€

per una spesa di almeno 300€ Sconto di 40€ per una spesa di almeno 400€ Attenzione! Lo sconto extra è valido su tutti i prodotti ad eccezione di Magic V2, Magic 6 pro, HONOR 90, Magic 6 Lite. A seguire trovate i migliori prodotti in sconto con la promozione HONOR, con alcuni coupon specifici per massimizzare lo sconto su ciascun modello. Se volete andare subito sullo store online di HONOR e controllare il catalogo completo delle offerte, basta cliccare su questo indirizzo.

HONOR Magic V2

L'offerta per HONOR Magic V2 in versione da 16+512 GB permette di acquistarlo in sconto a soli 1.499€, grazie al cumulo dello sconto diretto di 400€ e dello sconto extra di 100€ ottenibile usando il codice sconto a seguire. AMV2100

HONOR Magic 6 Pro

Ottimo prezzo anche per HONOR Magic6 Pro nella configurazione 12+512 GB. Lo sconto diretto è pari a 200€, al quale è possibile aggiungere uno sconto extra di 100€ per raggiungere il prezzo finale di 999,90€. Non dimenticate di usare il codice sconto a seguire. ABM6P100

HONOR Magic 6 Lite

Nessun coupon necessario per ottenere il miglior prezzo sulla versione da 8+256 GB di HONOR Magic6 Lite 5G. Lo sconto diretto di 100€ lo porta a soli 299,90€.

HONOR 90

Una delle offerte più interessanti in assoluto è quella per HONOR 90 in configurazione 12+512 GB, disponibile a soli 369,90€. Una cifra davvero conveniente per questo medio gamma molto popolare, grazie ai 200€ di sconto immediato e gli ulteriori 30€ di ribasso extra per chi usa il codice sconto a seguire. AHTFD30

HONOR Pad 9

Il tablet da 12,1" in versione 8+256 GB si può acquistare a 299,90€ con le Offerte di Primavera. Parliamo di HONOR Pad 9, in promozione solo usando il codice sconto in basso al momento del pagamento. APAD950

HONOR MagicBook X16

Sconto eccezionale anche per HONOR MagicBook X 16 2023, disponibile a soli 609,90€ grazie al doppio sconto: 250 di ribasso diretto più sconto extra di 40€ usando il coupon in basso. Parliamo della versione con 16 GB di memoria, 512 GB di SSD e sistema Windows 11 Home. AHTFD40