Il "Back to School" di Realme è ricco: offerte Unieuro e MediaWorld

Le offerte del Back to School sono talmente importanti per Realme che l'azienda ha deciso di coinvolgere numerosi negozi italiani. Tra questi ci sono praticamente tutte le catene di elettronica, ma in questo articolo ci soffermeremo in particolare su Unieuro (i cui sconti termineranno il 14 settembre) e MediaWorld (in scadenza il 21 settembre).

Potrete dunque acquistare in promozione Realme 11 Pro + (469,99€ invece di 519,99€) e Realme 11 Pro (369,99€ anziché 399,99€), due solidissimi medio gamma appena giunti sul mercato, ma fanno capolino anche altri smartphone della scuderia, come C53 e C55, oltre alla Serie 10.

In calce all'articolo trovate le liste dei telefoni Realme più convenienti da acquistare grazie ai saldi del Back to School. A seguire, poi, vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte, così da rimanere aggiornati su tutti gli sconti più interessanti in tempo reale.

Canale Telegram Offerte