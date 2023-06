Offerte Trony fino al 30 giugno: prezzi convenienti per smart TV TCL e LG

Mancano pochi giorni alla fine del volantino "Sottocosto", ma nel frattempo lo store online di Trony rinnova ancora una volta gli sconti settimanali con la promozione "Sconti a Gonfie Vele", che sarà attiva fino al 30 giugno 2023. Le regole sono sempre le stesse: offerte di ogni tipo, su svariate categorie merceologiche, con consegna gratuita al piano sui prodotti selezionati e pagamenti a rate senza interessi.

I protagonisti di questa infornata sono gli smart TV di TCL e LG, la cui convenienza risiede anche nella possibilità di spedizione gratis. C'è anche altro, come smartphone entry-level, piccoli elettrodomestici, friggitrici ad aria e condizionatori, quindi vale la pena visitare il catalogo completo.

Per dare un'occhiata a tutti i prodotti in offerta speciale sullo store online di Trony, vi basta fare clic su questo indirizzo: altrimenti, in basso trovate una selezione di sconti effettuata da noi. Vi lasciamo anche il tasto per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte, dove segnaliamo ogni giorno gli affari migliori, senza esagerare con le notifiche.

