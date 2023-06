Offerte Trony fino al 23 giugno: smart TV LG 2023 ad un super prezzo!

Mentre nei negozi infervora il volantino "Sottocosto", lo store online di Trony preferisce "Un'Estate di Offerte" come nome della sua promozione su base settimanale, che sarà attiva fino al 23 giugno 2023. Le regole sono sempre le stesse: offerte di ogni tipo, su svariate categorie merceologiche, con consegna gratuita al piano sui prodotti selezionati e pagamenti a rate senza interessi.

Rispetto all'ultima infornata, che prevedeva molti smartphone entry-level a prezzi bassi, questa volta Trony si concentra sugli smart TV LG (davvero ottimo il modello 50UR78006LK del 2023 a 435€) e sulle friggitrici ad aria, sulle quali vi è anche la spedizione gratis. Ci sono comunque dei ribassi sui telefoni base di gamma Realme e TCL, insieme a piccoli elettrodomestici, condizionatori e altro ancora.

Per dare un'occhiata a tutti i prodotti in offerta speciale sullo store online di Trony, vi basta fare clic su questo indirizzo: altrimenti, in basso trovate una selezione di sconti effettuata da noi.

Vi lasciamo anche il tasto per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte, dove segnaliamo ogni giorno gli affari migliori, senza esagerare con le notifiche.

Canale Telegram Offerte