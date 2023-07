Offerte Apple da Unieuro: qualcuno non vuole aspettare il Prime Day!

Gli store se le stanno dando di santa ragione in vista dell'imminente Prime Day 2023. Tra i vari negozi c'è Unieuro che, con il suo volantino "Estate Alla Grande", sta tenendo botta, ingolosendo i clienti desiderosi di acquistare nuova tecnologia. Come già successo in passato, anche per questo periodo è stata allestita una pagina dedicata interamente ad Apple, con sconti attivi fino al 20 luglio 2023.

I protagonisti sono ovviamente tutti i prodotti Apple come iPhone 14, Apple Watch Series 8 e MacBook Air, i quali, grazie anche al sottocosto online appena in atto, costituiscono un bel bacino di sconti. I prezzi non sono i migliori in senso assoluto, ma vale la pena dare un'occhiata nel caso dobbiate acquistarne uno in questo periodo.

Potete accedere alla pagina delle offerte online della promozione Unieuro "Estate Alla Grande con Apple" cliccando su questo indirizzo, mentre più in basso trovate la nostra selezione dei migliori prodotti in sconto.

