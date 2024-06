Unieuro questa volta ha azzeccato il nome di una promozione e vi spedisce i prodotti gratis

Come avete intuito dai tanti volantini a tema (avete già visto quello di Expert, sì?), molti stanno giustamente cavalcando l'imminente Campionato degli Europei di Calcio 2024, ma stranamente non Unieuro, che rimane ligia alle tradizioni. Giugno infatti è il periodo dei "Venerdì Nero Estivo", che non ha assolutamente la portata del vero Black Friday, ma a cui Unieuro dedica sempre uno speciale, come appunto accaduto nel volantino che abbiamo già visionato, cioè quello del "Summer Black Friday".

La buona notizia è che le offerte del volantino sono attive anche sul sito ufficiale, sino al 20 giugno 2024, insieme ad una particolare sezione denominata "Tech Collection", un nome simpatico che ingloba affari davvero niente male, offrendo pure la spedizione gratuita. Tra i prodotti in promozione ci sono alcuni dei più richiesti sul mercato, tra cui il Samsung Series 7 4K UE75CU7170UXZT, un televisore da 75 pollici con risoluzione 4K, disponibile a 799€, che appunto potrebbe essere un buon TV sul quale vedere le partite di calcio degli Europei (qui trovate altre due ottime soluzioni a marchio Hisense).

Per gli amanti degli smartphone, il Google Pixel 8 con 128 GB di memoria è in offerta a 529€, una cifra da non sottovalutare. Anche chi volesse acquistare un notebook troverà pane per i suoi denti, con l'ottimo modello da gaming MSI Cyborg 15 A13VF-601IT a 1.149€ o l'HP 15s-fq5039nl dotato di processore i5-1235U a 549€. Occhio poi agli elettrodomestici, dove spicca il frigorifero combinato LG GBB72NSVCN1, in sconto a 699€, e il Dyson V8 a 298€.

Per scoprire tutti gli sconti dell'iniziativa "Tech Collection" di Unieuro, è sufficiente fare clic su questo link, così da visitare l'intero catalogo promozionato, mentre in basso vi è una piccola selezione effettuata da noi. A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in super ribasso su Amazon e sugli altri store online più affidabili.