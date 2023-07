Offerte Unieuro "Xiaomi Weekend": il giorno giusto per acquistare un entry-level

In attesa di conoscere i piani successivi al volantino "Estate Alla Grande", Unieuro lancia una iniziativa tutta cucita su Xiaomi. La sua durata è però minima, considerando che si consumerà solo e soltanto in questo weekend, dal 14 al 16 luglio 2023: di conseguenza, vale la pena affrettarsi nel caso voleste acquistare qualcosa.

I protagonisti sono ovviamente i prodotti Xiaomi, in particolare i dispositivi di fascia bassa e media come Redmi 9A e Redmi Note 12: attenzione perché, su quest'ultimo modello, vi è lo sconto extra del 15% visibile direttamente al carrello. Ci sono poi esponenti un po' più costosi, come Redmi Note 11S e Redmi Note 12 Pro 5G, ma siamo sempre al di sotto dei 400€.

