Xiaomi spara gli ultimi sconti del Fan Festival: dovreste approfittarne subito!

Vediamo insieme tutti i dettagli della promo, ma prima vi consigliamo di cliccare sul pulsante blu a seguire per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte , dove ogni giorno pubblichiamo in tempo reale i migliori consigli per gli acquisti e gli sconti da non perdere.

Lo "Xiaomi Fan Festival" , l'annuale campagna promozionale su Mi.com dedicata ai fan del marchio, arriva alla sua ultima fase. L'ultimo round è già attivo e mette sul piatto il meglio degli sconti visti nelle ultime settimane, insieme alle classiche iniziative giornaliere per risparmiare ancora di più sui costi già scontati. Il tutto andrà avanti fino al 30 aprile 2024 , quindi avete circa una settimana per approfittarne.

Xiaomi Fan Festival - Round 3

Il terzo round di "Xiaomi Fan Festival" su Mi.com propone un misto di offerte viste nel corso dell'evento, insieme all'immancabile sconto extra che si attiva a seconda della spesa effettuata. Nel dettaglio, si applica in base alla tabella a seguire:

Sconto di 10€ per una spesa di almeno 99€

per una spesa di almeno 99€ Sconto di 30€ per una spesa di almeno 199€

per una spesa di almeno 199€ Sconto di 50€ per una spesa di almeno 299€

rispetto alle ultime promozioni prima dello Xiaomi Fan Festival, ma non è applicabile su alcuni smartphone, sul tabletda, e sui robot aspirapolvere

Per scoprire tutti i prodotti in offerta per la promozione "Xiaomi Fan Festival - Round 3", basta cliccare su questo indirizzo che vi porterà direttamente sulla pagina allestita per l'occasione sullo store Xiaomi. Ritagliatevi un po' di tempo, perché c'è davvero di tutto.

Se tutte queste offerte non vi dovessero bastare, potete dare uno sguardo anche agli sconti per prodotti Xiaomi, Redmi e POCO disponibili su Amazon, che in molti casi propongono prezzi ancora più bassi rispetto allo store ufficiale. Trovate in basso una breve selezione dedicata.