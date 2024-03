Offerte Xiaomi "Festa della Donna": le migliori idee regalo per la vostra dolce metà

Questo venerdì, 8 marzo 2024, sarà la giornata internazionale della donna. Una ricorrenza importante, durante la quale si celebra l'importanza della lotta per i diritti delle donne. È un giorno di riflessione, dove appunto ci si ferma a ragionare su questioni vitali, come gli attuali progressi per la parità di genere. Tendenzialmente, in questa giornata c'è chi si fa dei pensierini, ragione per la quale lo store ufficiale di Xiaomi, Mi.com, ha lanciato la promozione "Festa della Donna", che sarà attiva fino all'11 marzo 2024.

L'iniziativa offre una formula simile alle iniziative passate, con ribassi sui migliori smartphone Redmi e POCO, sui tablet e i televisori Xiaomi, sui prodotti domotici e su tutti gli accessori dell'ecosistema Mi. In più, potete ottenere uno sconto extra a seconda della spesa complessiva, che permette di risparmiare ancora di più.

Vediamo insieme tutti i dettagli della promo, ma prima vi consigliamo di cliccare sul pulsante blu a seguire per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte, dove ogni giorno pubblichiamo in tempo reale i migliori consigli per gli acquisti e gli sconti da non perdere.