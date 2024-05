La Festa della Mamma sarà il 12 maggio 2024, motivo per il quale Xiaomi, per la campagna promozionale ricorrente attiva sullo store ufficiale Mi.com, l'ha scelta come tema. In realtà non è altro che la classica iniziativa ricca di sconti, di sicuro meno entusiasmanti rispetto allo "Xiaomi Fan Festival" delle scorse settimane, ma nulla vieta che possa aiutarvi nella ricerca di idee regalo smart in grado di sorprendere le vostre mamme. Il tutto andrà avanti fino alle 9:59 del 14 maggio 2024, quindi avete diversi giorni per approfittarne.

