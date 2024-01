Xiaomi punta sull'effetto sorpresa e sconta subito i nuovi smartphone appena lanciati

La formula della promozione Xiaomi di inizio anno è sempre la solita: sconti diretti sul prezzo dei prodotti e sconti extra sul totale della spesa. Gli sconti extra sono immediati e si applicano secondo la tabella a seguire.

Sconto di 10€ per una spesa di almeno 99€

per una spesa di almeno 99€ Sconto di 20€ per una spesa di almeno 199€

per una spesa di almeno 199€ Sconto di 30€ per una spesa di almeno 299€

Le offerte più interessanti sono soprattutto quelle relative alle novità dello store, con due nuove serie di smartphone appena lanciati da Xiaomi a prezzi aggressivi. Parliamo delle famiglie POCO X6 e POCO M6, in offerta early bird da non perdere.

POCO X6 Pro 5G | 12 GB + 512 GB: 379,90€ (invece di 419,90€)

| 12 GB + 512 GB: 379,90€ (invece di 419,90€) POCO X6 5G | 12 GB + 256 GB: 289,90€ (invece di 329,90€)

| 12 GB + 256 GB: 289,90€ (invece di 329,90€) POCO X6 5G | 12 GB + 512 GB: 329,90€ (invece di 369,90€)

| 12 GB + 512 GB: 329,90€ (invece di 369,90€) POCO M6 Pro | 12 GB + 512 GB: 259,90€ (invece di 299,90€)

| 12 GB + 512 GB: 259,90€ (invece di 299,90€) Redmi Note 12 | 4 GB + 64 GB: 139€ (invece di 229,90€)

| 4 GB + 64 GB: 139€ (invece di 229,90€) POCO F5 | 12 GB + 256 GB: 399€ (invece di 479,90€)

| 12 GB + 256 GB: 399€ (invece di 479,90€) Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L: 109 (invece di 129€)

Per scoprire tutti i prodotti in offerta per la promozione "Offerte di inizio anno", basta cliccare su questo indirizzo che vi porterà direttamente sulla pagina allestita per l'occasione sullo store Xiaomi.

Se tutte queste offerte non vi dovessero bastare, potete dare uno sguardo anche agli sconti per prodotti Xiaomi, Redmi e POCO disponibili su Amazon, che in molti casi propongono prezzi ancora più bassi rispetto allo store ufficiale. Trovate in basso una breve selezione dedicata.