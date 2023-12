Xiaomi lancia le "Offerte di Natale 2023": una pioggia di idee regalo!

La promozione Offerte di Natale 2023 di Xiaomi sarà valida fino al 29 dicembre 2023 sullo store ufficiale Mi.com. Il meccanismo, già rodato per le precedenti iniziative dello store, prevede non solo i ribassi diretti su tanti prodotti, ma anche uno sconto extra a seconda della spesa effettuata.

Le soglie sono state leggermente modificate rispetto alle scorse settimane e seguono lo schema che trovate a seguire:

Sconto di 10€ per una spesa di almeno 99€

per una spesa di almeno 99€ Sconto di 20€ per una spesa di almeno 199€

per una spesa di almeno 199€ Sconto di 30€ per una spesa di almeno 299€

Come potete vedere, la soglia per ricevere 10€ di sconto è passata da 129€ a soli 99€, la medesima del Black Friday. Di contro, però, gli sconti per le spese più alte sono stati ridotti: ciò nonostante, è possibile risparmiare cifre considerevoli su una marea di prodotti, compresi quelli degli ecosistemi di domotica. Oltre a Redmi Note 12, POCO F5 e la famiglia di Xiaomi 13, ci sono auricolari, purificatori, robot aspirapolvere, security-cam e tantissimo altro. In più, non sottovalutate l'offerta per Redmi 13C, che vi consente di portarvi a casa anche Xiaomi Smart Band 8 aggiungendo solo 9,99€ alla spesa finale.

Fanno capolino poi altre iniziative per collezionare "COUPON" e Mi Point aggiuntivi, e quindi ulteriori sconti per risparmiare.

Per scoprire tutti i segreti della promo e i prodotti in offerta per l'iniziativa "Offerte di Natale 2023", basta cliccare su questo indirizzo che vi porterà direttamente sulla pagina allestita per l'occasione sullo store Xiaomi.

Se tutte queste offerte non dovessero bastare, potete dare uno sguardo anche agli sconti per prodotti Xiaomi, Redmi e POCO disponibili su Amazon. Trovate in basso una breve selezione dedicata.