Offerte Xiaomi "NO IVA Week": si parte con Redmi Note 12 e Xiaomi 13 Lite

L'iniziativa sposa la formula delle precedenti promozioni, poiché gli sconti si aggiorneranno allo scoccare della mezzanotte, con un rinnovo previsto ogni giorno fino al 3 luglio 2023. I protagonisti iniziali sono Redmi Note 12 a 169€ e Xiaomi 13 Lite a 408€, ma nei prossimi giorni potrete puntare anche ad altri modelli.

La chicca è che, oltre alle offerte a tempo, sarà possibile accedere ad una lista di best seller scontati settimanali, che appunto si rinnoveranno ogni settimana, come POCO X5 5G, Redmi Note 11 Pro+, Redmi Buds 4 Pro, Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite e altri prodotti ancora, per una lista davvero niente male.

Inoltre, è sempre disponibile l'extra ribasso di 5€ per i nuovi clienti che effettuano il primo ordine tramite l'app ufficiale del Mi Store su smartphone.

Per scoprire tutti i prodotti in offerta per la promozione "NO IVA Week", basta cliccare su questo indirizzo che vi porterà direttamente sulla pagina allestita per l'occasione sullo store ufficiale.

Se tutte queste offerte non vi dovessero bastare, potete dare uno sguardo anche agli sconti per prodotti Xiaomi, Redmi e POCO disponibili su Amazon, che in molti casi propongono prezzi ancora più bassi rispetto allo store ufficiale. Trovate in basso una breve selezione dedicata.