Vediamo insieme tutti i dettagli della promo, ma prima vi consigliamo di cliccare sul pulsante blu a seguire per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte , dove ogni giorno pubblichiamo in tempo reale i migliori consigli per gli acquisti e gli sconti da non perdere.

È iniziata "No IVA Week" , la nuova campagna promozionale attiva su Mi.com , lo store ufficiale di Xiaomi . Come potete ben immaginare, si tratta di una iniziativa che offre ai clienti l'opportunità di risparmiare l'importo equivalente all'IVA su una vasta gamma di prodotti, tra cui smartphone e articoli smart life. La promozione andrà avanti fino alle 9:59 del 17 giugno 2024 , quindi avete circa due settimane per approfittarne.

Xiaomi No IVA Week

La promozione "No IVA Week" su Mi.com non propone lo sconto extra che ci accompagna ormai da diversi mesi e preferisce mettere sul piatto degli sconti netti nei quali è stata "tagliata" l'IVA, cioè è stato applicato un ribasso del 18%.

Tra le offerte speciali, fanno capolino due degli smartphone Xiaomi più in voga del momento, cioè Redmi Note 13 a 163€ e Redmi Note 13 Pro a 270€, ma non mancano degli affari sugli articoli di smart life come bollitori, friggitrici ad aria, lampade, rasoi e altro ancora.

Per scoprire tutti i prodotti in offerta per la promozione "No IVA Week", basta cliccare su questo indirizzo che vi porterà direttamente sulla pagina allestita per l'occasione sullo store Xiaomi. Ritagliatevi un po' di tempo, perché c'è davvero di tutto.

Se tutte queste offerte non vi dovessero bastare, potete dare uno sguardo anche agli sconti per prodotti Xiaomi disponibili su Amazon, che in molti casi propongono prezzi ancora più bassi rispetto allo store ufficiale. Trovate in basso una brevissima selezione dedicata.